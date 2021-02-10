Казань, , 12:33 — REGNUM В Татарии по состоянию на 10 февраля носителями коронавируса числятся 16 879 человек, за сутки заболевание зарегистрировано у 79 жителей. Накануне вирус выявили у 80 человек. Всего выздоровели 13 427 пациентов, за сутки — 118. С начала наблюдения подтверждены 293 летальных исхода от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Скончались за минувший день еще два жителя, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших за минувший день госпитализировали 26 пациентов, 53 — лечатся на дому. Наибольшее число инфицированных выявлено в возрастных группах от 30 до 50 лет и от 50 до 60 лет — по 21 человеку соответственно, еще 20 пациентов среди лиц от 30 до 50 лет, несовершеннолетних нет. Среди жителей Казани — 52 новых носителя вируса, четверо — проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, разные типы масок необходимо дезинфицировать по-разному. Так, если марлевые средства индивидуальной защиты стирать не только можно, но и нужно, то маски из нетканого материала стирать бесполезно, это даёт ложное чувство безопасности.Читайте также: Жителям России напомнили о правильной дезинфекции масок