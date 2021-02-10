Стокгольм, , 11:58 — REGNUM Власти шведского региона Крунуберга не получат вакцину от COVID-19 производства компании Moderna в установленные сроки. Об этом администрация лена сообщила на сайте поздно вечером 9 февраля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

По причине задержки с поставкой вакцины плановая вакцинация лиц, родившихся в 1941 году или ранее, не сможет начаться 10 февраля, как планировалось.

«Безусловно, это очень прискорбно, поскольку у нас были возможности пообщаться с людьми этой возрастной группы, и многие с нетерпением ждали, что у нас будут возможности назначить время для их вакцинации. В настоящее время существует слишком много неуверенности в том, когда мы получим вакцину, а это означает, что в настоящее время мы не можем сказать, когда мы можем начать вакцинацию», — сообщил региональный директор Мартин Мюрскуг в своем пресс-релизе.

Читайте ранее в этом сюжете: В шведской Уппсале предупредили о начале третьей волны пандемии

Читайте развитие сюжета: Вакцинация пожилых жителей Швеции от COVID-19 может продлиться до мая