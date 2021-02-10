Салехард, , 11:47 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 10 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 64 случая.

Основные очаги заражения на 10 февраля в ЯНАО: Новый Уренгой — 15; Надымский район — 10; Ноябрьск — 12; Пуровский район — 8; Муравленко — 3.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 10 февраля 36 237 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 33 435 человек, 388 пациентов с COVID-19 скончались.