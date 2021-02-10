Белгород, , 11:47 — REGNUM В Белгородской области 10 февраля подтверждено 166 случаев заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество носителей инфекции достигло 29 тысяч, на вакцинацию записались 44 тыс. 602 добровольца, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационарах находятся 1046 человек, в том числе 47 пациентов — на ИВЛ. Лечатся амбулаторно 3282 человека, на самоизоляции — 11 тыс. 759 жителей. С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 29 тыс. 118 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 24 тыс. 370 человек, из них 186 выписаны за последние сутки. Зарегистрировано ещё пять летальных исходов, таким образом, от осложнений на фоне инфекции скончались 420 пациентов.

За минувшие сутки на вакцинацию от COVID-19 записался 2861 человек, всего подано 44 тыс. 602 заявки. Завершили иммунизацию 3642 добровольца, ещё 42 тыс. 701 человеку ввели первый компонент вакцины «Спутник V».