Чебоксары, , 11:37 — REGNUM В Чувашии суточное число победивших коронавирус превысило количество выявленных случаев заражения, составив соответственно 91 и 75. При этом также зафиксированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 10 февраля, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 20 309 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 75.

Отметим, суточное число официально подтверждаемых случаев заражения снижается с 5 февраля, в тот день был выявлен 91 носитель коронавируса. За период с 21 января по 10 февраля суточный прирост зарегистрирован пять раз.

Выздоровели 18 457 пациентов, из них за сутки вылечился 91 человек. Доля выздоровевших составила 90,88%. В настоящее время 917 пациентов болеют COVID-19.

Также за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом. Всего в пандемию в республике от COVID-19 скончались 935 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии продолжают переводит в плановый режим работы ковидные стационары. Ранее вернулись в прежний формат работы больницы в Новочебоксарске и Чебоксарская центральная районная больница.

Кроме того, смягчён режим ограничений для предприятий общественного питания, которым разрешили работать до 1 часа ночи, ранее они закрывались в 23:00.