Екатеринбург, , 11:37 — REGNUM В Гострудинспецию Свердловской области поступали обращения от работников, которые жалуются на принуждение к вакцинации от коронавируса. Об этом заявила заместитель руководителя инспекции Татьяна Гасилина на пресс-конференции.

Письменными заявлениями в ведомстве пока не располагают, но есть устные обращения от жителей. «Жалобы приходили на горячую линию по вопросам коронавируса», — уточнила Гасилина.

В частности, граждане жалуются на то, что их угрожают уволить в случае отказа от прививки. К каждому случаю о принуждении нужно подходить индивидуально, считает представитель инспекции, и проводить соответствующую проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в России вакцинация от коронавируса должна проводиться только с согласия прививаемых граждан, на добровольных основаниях.

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