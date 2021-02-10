Красноярск, , 11:34 — REGNUM За сутки в Красноярском крае скончались 15 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 10 февраля в оперативном штабе региона.

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 2552 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля жертвами COVID-19 в Красноярском крае стал 21 человек.

По состоянию на 10 февраля в регионе выявлено 59 216 носителей коронавируса, выздоровели 54 445 человек.

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