Москва, , 11:35 — REGNUM На востоке Москвы запланировано строительство моста через реку Яузу, а также проезд с двумя полосами движения в каждую сторону. Об этом 10 февраля сообщается на сайте комитета государственного строительного надзора Москвы.

На данный момент профильные органы выдали разрешение на проведение первого этапа реконструкции Краснобогатырской улицы. Вести работы планируется в районе Богородское. Источником финансирования станут средства городского бюджета.

Проектом предусмотрено строительство проезда с двумя полосами движения в каждом направлении, который обеспечит транспортную связь между Краснобогатырской улицей и проспектом Ветеранов. Помимо этого, планируется возвести мост через Яузу.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно, когда начнётся строительство Ленского моста