Саранск, , 11:32 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Женщина 1952 года рождения поступила в Республиканский наркологический диспансер с диагнозом «новая коронавирусная инфекция, тяжелое течение». Осложнение — внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусная пневмония. В числе сопутствующих патологий — ожирение 2 степени и гипертоническая болезнь 3 степени.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 147 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля в регионе выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне также было выявлено 67 новых носителей SARS-CoV-2, аналогичный прирост зараженных фиксировался последний раз 31 октября. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 16 747 случаев. В настоящее время активным носителем коронавируса в республике является 2191 человек.

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