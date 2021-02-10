Лондон, , 11:35 — REGNUM Внешняя разведка Великобритании MI-6 приняла решение привлекать для работы британцев, которые родились за рубежом, для того, чтобы повысить эффективность работы спецслужбы. Об этом 10 февраля сообщает газета The Times со ссылкой на информированный источник.

При этом раньше кандидатами для работы в Secret Intelligence Service (SIS, Секретной разведывательной службе) Британии могли быть только коренные жители страны, однако теперь данное условие было снято для того, чтобы в MI-6 возможно было привлечь как можно большее число талантливых людей и получить пул работников «с разнообразным мышлением».

«Правила приема на работу лиц с двойным гражданством недавно изменились. Речь идет о том, чтобы получить доступ к широкому кадровому фонду», — приводит слова источника издание.

В то же время он уточнил, что в случае, если в настоящее время оставить ограничение для набора сотрудников для MI-6 только коренными британскими жителями, туда в основном попадут выпускники главных вузов страны.

«Мы хотим диверсификации мышления, разнообразия сотрудников (разных национальностей), а не только тех, кто думает одинаково», — пояснил источник и добавил, что такое решение позволит вести разведдеятельность эффективнее.

Как подчеркивает Times, данный шаг стал еще одним изменением кадровой политики MI-6, так как в мае 2018 тогдашний глава спецслужбы Алекс Янгер отменил правило о том, что родители новобранцев должны быть уроженцами Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что возможные санкции против России не повлияют на внешнеполитический курс Москвы.