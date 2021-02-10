Джакарта, , 11:30 — REGNUM В Индонезии опубликован первоначальный отчет о расследовании авиакатастрофы Sriwijaya Air, сообщает Detik.

«После взлета самолет следует заранее определенному маршруту. Данные бортового самописца фиксируют активность автопилота на высоте 1980 футов», — заявили в национальном комитете по безопасности на транспорте.

При прохождении высоты 8150 футов левый рычаг дроссельной заслонки двигателя понизил мощность. Пилот попросил авиадиспетчера развернуться на 075 градусов из-за погодных условий, и это было разрешено.

Авиадиспетчер дал команду пилоту набрать высоту 13 000 футов, и пилот ответил в 14:39 по местному времени. Это последнее сообщение, зафиксированное диспетчером.

После того, как связь пропала, самолет начал снижаться. Автопилот был отключен, когда самолет находился под углом 016 градусов. Автомат тяги был неактивен.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии заявляли, что отчёт о ходе расследования, без указания причин авиакатастрофы, будет опубликован в течение 30 дней с момента ЧП.

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