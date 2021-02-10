Херсон, Украина, , 11:32 — REGNUM На одном из полигонов в Херсонской области Украины состоялись военные учения. Об этом сообщила 10 февраля пресс-служба командования Объединённых сил вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Основными целями учений было улучшение лётной подготовки экипажей вертолётов, способов боевого применения армейской авиации при высадке воздушного десанта, а также взаимодействия командиров десантно-штурмовых подразделений и экипажей армейской авиации», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что командующий Объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев похвалил десантников и вертолётчиков, участвовавших в учениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Одессе пройдут командно-штабные учения «Нерушимая стойкость» с участием сил НАТО.

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