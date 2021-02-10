Саранск, , 11:29 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 10 февраля выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне также было выявлено 67 новых носителей SARS-CoV-2, аналогичный прирост зараженных фиксировался последний раз 31 октября. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 16 747 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 90 человек, всего с начала пандемии выздоровели 14 409 жителей Мордовии. 147 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончался один житель республики. Накануне также был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активным носителем коронавируса в республике является 2191 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 9 февраля в инфекционных стационарах республики лечение получал 1161 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2148 человек.