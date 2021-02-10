Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 204 новых носителей коронавируса, что на три человека меньше, чем сутками ранее. Кроме того, в регионе зарегистрировано еще четыре летальных случая от COVID-19. Об этом 10 февраля сообщили в федеральном оперативном штабе.

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С начала пандемии в регионе выявлено 32 804 зараженных, из них 29 686 человек выздоровели, в том числе 187 выписаны за последние сутки. Умерли от ковида 467 человек.

Отметим, в настоящий момент в Ленинградской области развернуто 2263 койки, из них 993 свободны (43,88%), в том числе 255 реанимационных.

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