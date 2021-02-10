Казань, , 11:34 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов утвердил даты официального празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2021 году. Соответствующий указ подписан 10 февраля.

Согласно документу, в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями проведение праздника Ураза-байрам определили 13 мая текущего года, а Курбан-байрам — 20 июля.

ИА REGNUM напоминает, в 2020 году традиционные мусульманские праздники отмечали 24 мая — Ураза-байрам и 31 июля — Курбан-байрам.

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