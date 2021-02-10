Загреб, , 11:31 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа выявили 283 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 26 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 9 февраля.

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Журналисты отмечают, что к аппаратам-ИВЛ в стране подключено 93 пациента. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2329.

В Хорватии с начала пандемии выявили 235 756 случаев заражения коронавирусом, а общее число скончавшихся от COVID-19 в стране составляет 5224.

Напомним, что 8 февраля в Хорватии выявили 71 случай заражения коронавирусной инфекцией и 29 смертельных случаев от COVID-19.