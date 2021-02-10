Афины , , 11:29 — REGNUM В Греции зарегистрировали 1526 новых случаев заражения коронавирусом в течение 9 февраля. Об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY).

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По последним данным, за все время пандемии в Греции выявили в общей сложности 166 067 случаев заражения. 277 человек интубированы. Их средний возраст составляет 70 лет, 85,2% имеют основное заболевание или находятся в возрасте 70 лет и более, и 200 из них — мужчины. В общей сложности 1176 человек были выписаны из отделений интенсивной терапии с начала пандемии.

EODY также зарегистрировала в стране 20 новых смертей, в результате чего число скончавшихся от COVID-19 достигло 6017. Средний возраст всех скончавшихся составил 79 лет, 95,6% имели основное заболевание и/или были в возрасте 70 лет и старше, а 3534 погибших были мужчинами.

Сутками ранее в Греции сообщили о выявлении 638 новых случаев заражения.