Красноярск, , 11:25 — REGNUM По состоянию на 10 февраля в Красноярском крае коронавирус выявлен у 59 216 человек, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 240 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперштабе.

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Выздоровели 200 человек. Общее число выздоровевших в регионе — 54 445 человек.

В Красноярском крае за весь период пандемии проведён 2 314 561 тест на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в регионе выявили 251 случай заражения коронавирусом, выздоровели 245 человек.

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