Пермь, , 11:25 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 270 случаев заражения коронавирусом (среди носителей 22 ребенка). Лечение в больницах получают 55 человек, еще 215 находятся дома под наблюдением врачей, сообщает 10 февраля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,6%, а коэффициент распространения — 0,97 (на 9 февраля — 0,98). Напомним, на 9 февраля за сутки было выявлено 269 носителей коронавируса.

Добавим, что в крае отмечено снижение заболеваемости. Идет сокращение коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией. Вместе с тем в регионе ежедневно продолжают умирать люди, у которых диагностировано заболевание.

За сутки, на 10 февраля, подтверждена смерть семи человек по причине COVID-19. Причиной еще семи летальных исходов названы сопутствующие заболевания носителей коронавируса.

С начала пандемии в Пермском крае выявлено 42 570 случаев заряжения коронавирусом. Выздоровели 35 286 человек. Скончались 2655 носителей коронавируса: от COVID-19 умерли 1549 пациентов, от сопутствующих заболеваний — 1106.

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