Архангельск, 10 февраля 2021, 11:25 — REGNUM Прокуратура Архангельской области выявила еще несколько фактов нарушения прав детей-сирот при получении жилья.
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, чиновники Верхнетоемского района приобрели в 2014—2015 гг. несколько квартир в домах, которые впоследствии были признаны аварийными. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности.
Аналогичным образом поступили и чиновники Каргопольского района, предоставив сиротам квартиры в неудовлетворительном состоянии.