Москва, , 11:15 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 536 человек. Об этом 10 февраля сообщили в оперативном штабе Москвы.

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«Зафиксировано 536 летальных исходов», — говорится в сообщении штаба. Это на шесть человек больше, чем накануне, когда скончались 530 человек.

Всего в России умерли от коронавирусной инфекции 78 134 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России исследования подтвердили 14 494 случая заражения коронавирусом.