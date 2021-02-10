Иерусалим, , 11:15 — REGNUM Для формирования коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции вакцинация детей не обязательна. Она не является необходимым условием. Об этом сообщила заведующая отделением университетской клиники иерусалимской больницы Хадасса Эйн-Керем профессор Полина Степенская.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Специалист пояснила, что количество иммунизированных для выработки коллективного иммунитета рассчитывается по специальной формуле, исходя из показателя заражаемости. Так, по её словам, для SARS-CoV-2 этот показатель составлял 2,5, А после появления «британского» штамма, согласно публикациям в медицинских рецензируемых журналах, это число выросло до четырёх.

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«Доля необходимой иммунизации рассчитывается так: 1−1/R. То есть для обычного коронавируса было подсчитано, что для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы от 43% до 75% популяции были иммунизированы — переболели или привиты», — уточнила в беседе с РИА Новости иммунолог.

Она добавила, что даже если все в стране будут болеть «британским» штаммом, то 75% иммунизированных вполне достаточно для достижения коллективного иммунитета. Степенская подчеркнула, публикации в научной прессе дают все основание полагать, что коллективный иммунитет достижим в ближайшем будущем.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил, что с современным уровнем производства вакцины от COVID-19 возможен вариант, при котором к середине 2021 года привитыми будут 60% населения России. По его словам, этого достаточно для формирования коллективного иммунитета.