Нижний Новгород, , 11:15 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 10 февраля выявили 456 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 457 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 89 103 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

За последние сутки выписаны 445 человек, всего выздоровели с начала пандемии 81 105 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 15 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2245 человек. Накануне сообщалось о девяти летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 5067 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. За последние четыре дня число инфекционных коек сократилось ещё почти на 400 единиц. Кислородом обеспечены 3,1 тыс. коек, 805 койко-мест оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции сократился и составляет 0,98. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 10 февраля остаются свободными 24% коек.