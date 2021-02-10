Махачкала, , 11:13 — REGNUM В Дагестане арестованы трое из шести задержанных членов террористического сообщества. Под стражу заключены только те, кому старше 16 лет, пишет ТАСС.

По данным информационного агентства, остальные трое членов группы — подростки младше 16 лет и для них такая строгая мера пресечения не была применена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шестеро молодых людей были задержаны в Дагестане в начале февраля 2021 года. Они были уличены в создании организации, поддерживающей идеи ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В июне 2019 года, как считает следствие, подростки из Махачкалы объединились для совершения преступлений террористической направленности.

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