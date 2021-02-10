Москва, , 11:13 — REGNUM Рейтинг самых опасных городов России для пешеходов составили специалисты Zoom Market. Исследование агентства опубликовал портал «За рулем».

В ходе исследования были опрошены 3360 пешеходов из 28 городов России. Им нужно было ответить на вопросы о том, как часто водители пропускают пешеходов, о манере их парковки и кто чаще всего становится виновником ДТП.

Так, самыми опасными оказались города на юге России. К ним относятся: Махачкала, Ростов-на-Дону и Краснодар.

При этом 12% респондентов сообщили, что водители всегда пропускают их при переходе через дорогу. Причем 21% опрошенных отметили, что делают это водители на оборудованных пешеходных переходах.

Согласно данным опроса, виновниками аварий зачастую оказываются водители такси. Так ответили более половины опрошенных. Более четверти респондентов заявили, что виновниками ДТП чаще всего являются женщины-водители.

В десятку городов, небезопасных для пешеходов, вошли: Махачкала, Ростов-на-Дону. Краснодар, Ставрополь, Воронеж, Омск, Саратов, Брянск, Тамбов и Самара.

Ранее стало известно, что в 2020 году в России вырос спрос на услуги ремонта автомобилей, а также на запчасти к ним.

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