Калуга, , 11:45 — REGNUM В Калуге ночь на 10 февраля коммунальщики боролись с последствиями сильного снегопада, который начался накануне днём, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

C улиц Калуги было вывезено 3880 кубометров снега Kaluga-gov.ru

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По данным управления городского хозяйства Калуги, за сутки с улиц областного центра было вывезено 3880 кубометров снега. Дороги первой и второй категории были подметены два раза и обработаны противогололедными материалами. С 5:00 на очистке от снега пешеходных переходов и остановок общественного транспорта работают 60 дорожных рабочих. Днём к ним подключились 102 единицы техники и ещё 155 дорожных рабочих.

На очистку улиц Калуги от снега было израсходовано 280 тонн пескосоляной смеси и 71 тонна реагента.

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