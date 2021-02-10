Пермь, , 11:08 — REGNUM В Пермском крае стабилизируется эпидситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции. Постепенно сворачивают коечный фонда для пациентов с COVID-19. С начала февраля «обратное» перепрофилирование коек прошло в медучреждениях 10 территориях региона, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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По состоянию на 10 февраля для оказания помощи пациентам с COVID-19 сохраняется 3366 коек. В больницах лечение получают 1273 человека, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Доля свободного коечного фонда составляет 46,3% от фактически развернутого.

С начала февраля к плановому лечению возвращено 920 коек, а с начала года — 1126. В ближайшее время для планового лечения пациентов перепрофилируют койки в Клинической больнице Свердловского района (г. Пермь), Очерской центральной районной больнице, Нытвенской районной больнице, Октябрьской ЦРБ, Краевой больнице им. ак. Е.А. Вагнера, Краснокамской городской больнице, Клиническом фтизиопульмонологическом медицинском центре (г. Пермь).

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