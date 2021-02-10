Москва, , 11:07 — REGNUM За последние сутки в России исследования подтвердили 14 494 случая заражения коронавирусом, сообщили 10 февраля в оперативном штабе Москвы.

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Свыше 10% новых пациентов не имеют клинических проявлений болезни, рассказали в штабе. Носители коронавируса выявлены во всех регионах России. Лидерами по числу новых случаев являются Москва (1441), Санкт-Петербург (1169) и Подмосковье (650).

За сутки умерли от COVID-19 536 человек, полностью поправили здоровье 22 575 человек.

Общее количество выявленных заражений составило 4 012 710 случаев. Скончались 78 134 человека, справились с недугом более 3,5 млн человек.