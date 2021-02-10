Брянск, , 11:43 — REGNUM 158 новых носителей коронавируса выявлены в Брянской области 10 февраля, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрирован один летальный исход, выписаны после выздоровления 134 пациента.

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С начала пандемии в Брянской области подтверждено 30 тыс. 739 случаев заражения коронавирусом. Завершил лечение выздоровлением 29 тыс. 281 человек, от осложнений на фоне инфекции скончались 247 пациентов.

Лаборатории региона провели 433 тыс. 196 исследований на коронавирус, в том числе 1884 тестов проверены за минувшие сутки.