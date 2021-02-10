Москва, , 10:53 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов МИД с профессиональным праздником — Днём дипломатического работника, сообщает 10 февраля пресс-служба правительства России.

«Российские дипломаты с честью выполняют свой долг, достойно решают ответственные внешнеполитические задачи», — говорится в обращении Мишустина.

По словам главы правительства, главным приоритетом работы МИД является «углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза» и реализация инициативы по формированию Большого евразийского партнёрства.

Премьер-министр отметил особое значение экономической дипломатии, обратил внимание на важность обеспечения прав и интересов соотечественников за рубежом, защиты русского языка, популяризации достижений культуры, а также международного обмена в различных сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, приоритетной задачей России во внешней политике по-прежнему является углубление евразийской интеграции и её сопряжение с другими региональными интеграционными процессами, говорится в поздравлении президента РФ Владимира Путина, адресованном 10 февраля сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел по случаю Дня дипломатического работника.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин назвал приоритетной задачей России углубление евразийской интеграции