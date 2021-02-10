Вашингтон, , 10:51 — REGNUM Полагаться лишь на данные разведки Соединенных Штатов о происхождении коронавируса не стоит, сообщил член команды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) британский и американский эксперт Питер Дасзак.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

«Пожалуйста, не полагайтесь только на данные американской разведки: она стала все более разобщенной, когда находился у власти (бывший президент Дональд) Трамп, и откровенно ошибались во многих аспектах», — написал Дасзак в своём Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон ждёт от ВОЗ подробностей о происхождении нового коронавируса. При этом США будут использовать информацию, «собранную и проанализированную американским разведсообществом», уточнил он.

Напомним, накануне, 9 февраля, глава группы, эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек на специальном брифинге в Ухане по итогам работы миссии ВОЗ заявил, что наиболее вероятной версией того, как коронавирус нового типа мог передаться человеку, является его передача через промежуточный вид животного.

Читайте также: Эксперты ВОЗ объявят итоги визита в Ухань