Черкесск, , 10:49 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выявлен факт отрицания холокоста. В реабилитации фашизма подозревается местный житель, в отношении которого Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как установлено, 28-летний мужчина в течение трех лет, начиная с 2017 года, размещал на своей странице в соцсети материалы, опровергающие факты преследования и массового уничтожения фашистами евреев в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, он оправдывал нацистскую идеологию насилия.

Эти материалы подозреваемый выкладывал в соцсети для широкого круга лиц. Однако факт противоправных действий установили сотрудники регионального управления ФСБ. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ставрополье 34-летний житель города Изобильного в 2020 году попал под следствие за размещение на своей странице в соцсетях публикации, в которой отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала, вынесшего приговоры главным военным преступникам нацистской Германии.

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