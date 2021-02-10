Москва, , 10:48 — REGNUM Ко Дню Святого Валентина мужчины планируют в среднем потратить 2600 руб. на подарки жёнам. Женщины своим мужьям выделят на подарок 1700 руб., приводит данные исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Холостые мужчины потратят на подарок для любимых женщин более 3000 руб. Незамужние женщины на подарок для любимого мужчины не пожалеют в среднем 2000 руб.

Максимальную сумму на подарок вторым половинкам ко Дню влюбленных потратят холостые мужчины до 34 лет — 3300 руб., минимальную — женщины 35−44 лет на подарок для мужей — 1400 руб.

Опрошены 1−5 февраля 2021 года 1600 граждан РФ старше 18 лет в 410 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, планируют дарить подарки мужьям и жёнам в День всех влюблённых 17% жителей России.

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