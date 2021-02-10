Благовещенск, , 10:46 — REGNUM В период с 11 по 13 февраля территорию Приамурья будет пересекать активный циклон, который окажет существенное влияние на погоду — она будет меняться буквально каждый день, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Гидрометцентре региона.

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Так, 11 февраля синоптики прогнозируют повышение температур воздуха на 5−6 градусов. По уточненному прогнозу, в четверг ночью температура воздуха составит — 16 — — 21 °C, на востоке опустится до — 30 °C. Днём местами пройдёт снег, возможна метель. Воздух прогреется на севере до — 9 — — 14 °C, на юге — до — 3 — — 8 °C.

В пятницу 12 февраля ожидается снег, местами сильный. Ветер усилится до 15−17 м/с.

А в субботу 13 февраля похолодает на 3−5°С, ветер сохранится.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Магадана Юрий Гришан 10 февраля в границах многоквартирных жилых домов на улице Пролетарской, 82 и 84, включая дворовую территорию между домами 82, 84 и 86, ввёл режим чрезвычайной ситуации с установлением местного уровня реагирования для ликвидации последствий ураганного ветра.