Донецк, , 10:47 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 155 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 февраля сообщает минздрав ДНР.

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 9 февраля проведено 514 исследований, из них выявлено 128 случаев (заражения коронавирусом) <…> и у 27 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 22 016.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 1886.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 11 958 человек, еще 8172 пациента находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в ДНР также было выявлено 155 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.