Калуга, , 11:43 — REGNUM Торжественное мероприятие в честь 580-летия со дня рождения выдающегося узбекского поэта, государственного деятеля, просветителя, философа, основоположника национальной литературы Алишера Навои состоялось в калужском областном молодежном центре. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужской региональной национально-культурной автономии «Хумо».

Участники встречи ознакомились с биографией поэта и его творческим наследием. За почти 60 лет своей жизни Навои создал около 30 крупных произведений, среди которых сборники стихов, поэмы, философские и научные трактаты.

В своих выступлениях гости вечера отметили важность подобных встреч для развития дружественных и толерантных отношений в многонациональной России. В мероприятии приняли участие представители культурной общественности Калуги и «Русского клуба» КГУ им. К. Э. Циолковского, студенты из Китая и стран Африки.

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