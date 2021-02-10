Москва, 10 февраля 2021, 10:37 — REGNUM Разные типы масок необходимо дезинфицировать по-разному. Так, если марлевые средства индивидуальной защиты стирать не только можно, но и нужно, то маски из нетканого материала стирать бесполезно, это даёт ложное чувство безопасности. Об этом 10 февраля сообщила директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова.
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Она напомнила, что современные маски делаются из мельтблауна или спанбонда — это нетканые материалы с очень маленьким диаметром отверстий, позволяющим эффективно задерживать вирус.
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При этом, по её словам, маски из ткани показали себя хуже, чем защитные изделия из нетканых материалов. Также важно и правильное ношение маски, подчеркнула Велданова. Она должна закрывать рот и плотно прилегать к носу.
Руководитель центра напомнила, что существуют два основных пути передачи COVID-19: это капли при чиханье, кашле или разговоре, а также через предметы.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что режим ношения защитных масок в России может быть отменен уже в нынешнем году в случае, если жители страны будут соблюдать необходимые меры профилактики.