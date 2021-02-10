Волгоград, , 10:50 — REGNUM В похищении несовершеннолетней подозревается 22-летний житель Новониколаевского района Волгоградской области. Молодой человек вместе с приятелями похитил свою бывшую девушку из родительского дома, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В январе 2021 года мужчина пришёл в дом к бывшей подруге с двумя приятелями, 17 и 18 лет. Он на глазах у матери и отца схватил 17-летнюю девушку, без верхней одежды и обуви вывез к себе и удерживал против её воли. Через полчаса в дом к похитителю прибыли сотрудники полиции, вызванные родителями, девушку вернули домой.

Потерпевшая пояснила, что на протяжении трёх месяцев она проживала с этим молодым человеком в Волгограде, но в декабре 2020 года прекратила с ним отношения и вернулась домой. Молодой человек свой поступок объяснил желанием примирения с бывшей возлюбленной.

В отношении похитителя возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения. Сообщникам молодого человека избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.