Москва, , 10:28 — REGNUM Рособрнадзор в целях подстраховки ввёл дополнительную неделю для сдачи ЕГЭ в 2021 году. Об этом заявил журналистам глава ведомства Анзор Музаев.

«Мы такую новеллу ввели этом году по аналогии с прошлым годом, еще не знаем, какая в этом году будет ситуация с COVID в июне… Подстраховываясь, мы ввели дополнительную неделю в июле месяце», — сказал Музаев.

По его словам, дополнительный срок сдачи экзаменов предусмотрен для одиннадцатиклассников, которые «по разным причинам не смогут принять участие в экзаменах в основную волну в июне и резервные дни в июне».