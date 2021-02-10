Санкт-Петербург, , 10:31 — REGNUM По уголовному делу о смерти украинского рэпера Александра Юшко, более известного под псевдонимом Энди Картрайт, назначена третья экспертиза. При этом обвиняемую в убийстве жену музыканта Марию Кохал и ее адвокатов следствие до сих пор не ознакомило с результатами предыдущей экспертизы. Об этом 10 февраля сообщила адвокат обвиняемой — Ирина Скурту.

Как сообщало ИА REGNUM, фрагменты тела 31-летнего Юшко были обнаружены 29 июля 2020 года в квартире одного из домов по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге. В убийстве обвиняется его супруга, 36-летняя Марина Кохал. По данным следствия, после убийства она расчленила тело и постаралась уничтожить улики, заявив, что муж якобы умер от передозировки наркотиков, а она захотела скрыть этот «неприглядный» факт.

С тех пор следствие сделало две экспертизы, первая из которой не показала криминального характера смерти рэпера, уточнила Скурту, а результаты второй экспертизы защите и обвиняемой до сих пор неизвестны.

«Суть первой экспертизы — какова причина смерти? — Причину смерти не установить. Но криминала не видно. Вторая — как, совсем не видно? — Нет, не установить. Третья экспертиза — как, совсем — совсем не установить криминала? Нервно ржу… предугадывая ответ экспертов…, — рассказала адвокат. — Ничего, мы люди терпеливые… и не столько ждали…»

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