Салехард, , 10:26 — REGNUM На Ямале закрывают два отделения для лечения пациентов с COVID-19 — в Лабытнанги и в Муравленко. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Кроме того, сокращается десять ковидных коек в Надымской центральной районной больнице.

Отмечается, что пациенты из Лабытнанги при необходимости будут направляться на лечение в Салехардскую окружную клиническую больницу, из Муравленко — в СПИД-центр Ноябрьска.

На сегодня в больницах Ямала развернуто 469 коек для больных коронавирусом, занято из них — 318. Резерв составляет 32%, сообщила заместитель директора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.

«Если сравнивать ситуацию с прошлой осенью, то потребность в госпитализации снизилась в шесть раз», — отметила Захарова.