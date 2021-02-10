Красноярск, , 10:25 — REGNUM На севере центральных районов Красноярского края 11 февраля ожидается морозная погода.

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Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью столбики термометров опустятся до —32… —37 °C.

В центральных и южных районах края сохранится гололедица на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, резкое похолодание также ожидается в Хакасии.

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