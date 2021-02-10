Соликамск, Пермский край, , 10:24 — REGNUM В Пермском крае до конкурса на пост главы Соликамского городского округа не допущен бывший глава Соликамска Сергей Девятков. Конкурсная комиссия предъявила претензии к предоставлению кандидатом документов, сообщает издание «Коммерсантъ».

Напомним, на пост градоначальника муниципального образования претендовали ранее 11 человек. Теперь в списке претендентов на руководящую должность остались десять кандидатов.

Конкурс назначен на 16 февраля. После того, как комиссия оценит программы каждого участника, гордуме будут представлены кандидатуры прошедших отборочный тур. Депутаты примут окончательное решение. Главой станет тот, кого поддержит большинство депутатского корпуса.

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