Москва, 10 февраля 2021, 10:21 — REGNUM В 2021 году на сдачу Единого государственного экзамена и выпускных экзаменов зарегистрировались 795 тысяч человек по всей России. Об этом журналистам заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Формирование базы завершено, все заявления участников приняты. На сегодняшний момент у нас 795 тысяч заявлений, включая выпускников текущего года и выпускников прошлых лет», — сказал Музаев.
По его словам, выпускники получат время на принятие решения о сдаче выпускных экзаменов вместо ЕГЭ до середины мая 2021 года.