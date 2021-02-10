Москва, , 10:21 — REGNUM В 2021 году на сдачу Единого государственного экзамена и выпускных экзаменов зарегистрировались 795 тысяч человек по всей России. Об этом журналистам заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Формирование базы завершено, все заявления участников приняты. На сегодняшний момент у нас 795 тысяч заявлений, включая выпускников текущего года и выпускников прошлых лет», — сказал Музаев.

По его словам, выпускники получат время на принятие решения о сдаче выпускных экзаменов вместо ЕГЭ до середины мая 2021 года.