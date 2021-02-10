Переславль-Залесский, Ярославская область, , 10:16 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов посетил новое отделение для оказания помощи пациентам с COVID-19 в Переславле. Оно во второй половине февраля откроется в Переславской центральной районной больнице. Здесь завершился ремонт, выполненный на средства благотворителей.

Переславская ЦРБ Yarregion.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Переславской ЦРБ не было своего инфекционного отделения. После начала пандемии власти региона взялись за решение этого вопроса. Инфекционные койки решено было разместить в бывшем детском отделении больницы. На ремонт из внебюджетных источников (в региональном правительстве их не раскрывают) было выделено 23 млн рублей.

Губернатор пообещал Переславской ЦРБ новые финансовые вливания.

«В рамках пятилетней программы модернизации первичного звена здравоохранения, утвержденной Правительством РФ, Переславская больница получит порядка 400 миллионов рублей. На эти средства будут проведены ремонтные работы и приобретено новое медицинское оборудование. Уже в этом году больнице будет выделено 15 новых современных автомобилей для доставки пациентов, медицинских работников, а также лекарственных препаратов. Кроме того, запланировано размещение модульных фельдшерско-акушерских пунктов в поселке Дубки и трех селах», — сообщил Дмитрий Миронов.

В новом отделении более 40 мест. Первые пациенты смогут заехать после завершения всех необходимых документальных процедур. Первоначально ремонт планировалось завершить в декабре. Сейчас число пациентов с коронавирусом в больницах региона сокращается, но и после завершения пандемии новые помещения будут востребованы.

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