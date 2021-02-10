Лондон, 10 февраля 2021, 10:14 — REGNUM Все граждане России, которые проживают в Великобритании, могут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции бесплатно через Национальную систему здравоохранения (NHS). Об этом сообщил посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин.
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При этом ускорить эту процедуру или как-то обойти установленную очередность нельзя, подчеркнул Келин. Он добавил, что посольство ничего не может сделать в этой ситуации. Также, по словам посла, дипведомство не планирует организовывать вакцинацию от коронавируса проживающих в Соединенном Королевстве граждан России.
Что касается дипломатов, то, сказал Келин, их будут вакцинировать на общих основаниях, согласно очереди.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу стран мира по количеству привившихся от COVID-19 на 100 жителей по состоянию на 7 февраля, обнародованному британским журналом The Spectator Index, Великобритания находится по этому показателю на третьем месте. В стране на каждые 100 жителей привились 17,6 человек. Мировым лидером является Израиль — там вакцинированы 62 человека на 100 местных жителей. На втором месте Объединенные Арабские Эмираты с результатом в 40 привившихся на 100 жителей.