Лондон, , 10:14 — REGNUM Все граждане России, которые проживают в Великобритании, могут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции бесплатно через Национальную систему здравоохранения (NHS). Об этом сообщил посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин.

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«Здесь с этим строго. Вся вакцинация проходит через NHS, контроль за этим большой», — пояснил дипломат, добавив, что все проходят вакцинацию согласно определённой Национальной системой здравоохранения очередности, при которой приоритет отдается пожилым людям и группам риска.

При этом ускорить эту процедуру или как-то обойти установленную очередность нельзя, подчеркнул Келин. Он добавил, что посольство ничего не может сделать в этой ситуации. Также, по словам посла, дипведомство не планирует организовывать вакцинацию от коронавируса проживающих в Соединенном Королевстве граждан России.

Что касается дипломатов, то, сказал Келин, их будут вакцинировать на общих основаниях, согласно очереди.

«В то же время у нас в Москве, в МИД есть планы направлять вакцины в другие точки, там, где это получится. Пока не знаю, как это всё случится, — для дипломатов. Всем остальным советую идти по линии NHS», — цитирует РИА Новости Келина.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу стран мира по количеству привившихся от COVID-19 на 100 жителей по состоянию на 7 февраля, обнародованному британским журналом The Spectator Index, Великобритания находится по этому показателю на третьем месте. В стране на каждые 100 жителей привились 17,6 человек. Мировым лидером является Израиль — там вакцинированы 62 человека на 100 местных жителей. На втором месте Объединенные Арабские Эмираты с результатом в 40 привившихся на 100 жителей.