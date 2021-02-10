Саратов, , 10:41 — REGNUM В Саратовской области вакцинацию от коронавируса прошли, по информации на 10 февраля, 37 054 человека, за сутки привили 2 411 жителей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Первый этап вакцинации прошли 31 114 жителей, за минувший день — 1 817 человек. Полностью завершили иммунизацию 5 940 саратовцев, за сутки 594 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области 10 февраля ожидают прибытия более 5 тыс. доз вакцины от коронавируса. Кроме организованных прививочных пунктов привиться можно и в мобильных пунктах. В общественных местах Саратова вакцинировали уже более 1,5 тыс. человек. Количество желающих с каждым днем растет, всех ставят в лист ожидания.

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