Вашингтон, , 10:10 — REGNUM Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало экстренное разрешение на применение «коктейля» из антител компании Eli Lilly, сообщается на сайте регулятора.

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«FDA выдало разрешение на экстренное применение бамланивимаба и этесевимаба, применяемых вместе для лечения легкого и умеренного течения COVID-19 у взрослых и детей (от 12 лет и старше с массой тела не менее 40 кг)», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, клинические испытания препарата подтвердили, что однократное внутривенное совместное введение значительно снизило количество смертей от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в США разработкой вакцины от коронавируса занимаются несколько компаний, включая AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Merck и Pfizer. В компании Eli Lilly ранее сообщили о приостановке испытаний.

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