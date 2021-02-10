Москва, , 10:24 — REGNUM Некоторые признаки помогут распознать так называемый тихий инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения, которое протекает без выраженных симптомов. Об этом врач-невролог, кандидат медицинских наук Аминат Долова рассказала в интервью «Аргументам и фактам».

Тихий инсульт, пояснила она, зачастую диагностируют ретроспективно по данным компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга. Но иногда распознать надвигающуюся болезнь можно, если обращать внимание на своё самочувствие.

«Внезапно появившееся головокружение, проблемы в плане нарушения походки, нарушения зрения, развитие косоглазия, потеря четкости речи, начавшаяся асимметрия лица, ощущение онемения, а также появление чувства слабости в конечностях», — такие признаки назвала Долова.

При появлении таких симптомов стоит обратиться к врачу, который назначит обследование и по его итогам поставит диагноз.

В группе риска по развитию тихого инсульта находятся люди с гипертонией, сахарным диабетом, нарушениями сердечного ритма и атеросклерозом сонных артерий. Также спровоцировать болезнь могут несбалансированное нездоровое питание, ожирение, малоподвижный образ жизни.

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