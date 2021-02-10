Москва, , 10:02 — REGNUM Планируют дарить подарки мужьям и жёнам в День всех влюблённых 17% жителей России. Собираются поздравлять свою вторую половинку 10%, приводит данные исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Порадуют подарком в День святого Валентина детей, родных и близких по 4% опрошенных Хотят купить подарки родителям и друзьям 3% и 2% соответственно.

Будут радовать в День влюбленных презентами себя, коллег, начальство и даже бывших 7% респондентов. Не намерены тратиться на подарки к 14 февраля 56% граждан РФ.

Опрос проведен 1—5 февраля 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 410 населенных пунктах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, самым популярным в России подарком на День святого Валентина является посещение ресторана.

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